Da AC Valhalla a Demon's Souls: qual è il gioco più atteso di novembre?

Novembre è il mese che vede il debutto sul mercato di PlayStation 5 e Xbox Series X/S, ovviamente il lancio delle nuove console sarà supportato da molti nuovi giochi, senza dimenticare i titoli per le console di attuale generazione e ovviamente per PC e Nintendo Switch.



Molte le novità in arrivo, tanto che abbiamo fatto fatica a proporre "solo" 20 opzioni nel sondaggio, per questo ci siamo concentrati solo sulle nuove uscite mettendo da parte gli aggiornamenti next-gen di giochi già disponibili. Da Yakuza Like A Dragon a Marvel's Spider-Man Miles Morales, passando ovviamente per Demon's Souls, DiRT 5, Sackboy A Big Adventure, Destiny 2 Oltre La Luce, Assassin's Creed Valhalla, Kingdom Hearts Melody of Memory, Call of Duty Black Ops Cold War, Godfall, World of Warcraft Shadowlands e Hyrule Warriors L'Era della Calamità per Nintendo Switch.



Ti chiediamo: qual è il gioco che attendi di più a novembre? A te la parola!