L'acquisizione di Bethesda ha aumentato il tuo interesse verso Xbox?

E' innegabile che l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft sia destinata a cambiare molti equilibri nel settore dei videogiochi, in particolare per quanto riguarda le possibili esclusive di giochi come Starfield, The Elder Scrolls 6 e del nuovo Fallout.



Diciamo possibili perchè Phil Spencer ha chiarito che ogni gioco verrà gestito in maniera diversa sul fronte commerciale e dunque non è possibile adottare una linea comune, l'unica certezza è che tutti i nuovi giochi Zenimax e Bethesda arriveranno su Xbox Game Pass al day one.



Ti chiediamo: l'acquisto di Bethesda (e di tutte le sue consociate come iD Software e Arkane) ha aumentato il tuo interesse nei confronti del brand Xbox oppure no? A te la parola!