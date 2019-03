Alan Wake, Max Payne, Quantum Break: qual è il tuo gioco Remedy preferito?

Control, il nuovo gioco Remedy, ha tutte le carte in regola per trasformarsi in una delle più belle sorprese del 2019 nonchè diventare una delle migliori IP degli ultimi anni. Difficile aspettarsi di meno da Sam Lake ed il suo team: dal 2001 ad oggi Remedy ha pubblicato solamente una manciata di titoli ma tutti dal notevole impatto, come Max Payne, Alan Wake e Quantum Break.



In attesa dell'uscita di Control su PC, PS4 e Xbox One ti chiediamo: qual è il tuo videogioco Remedy preferito? Nota Bene: nella lista abbiamo incluso solamente i principali franchise dello studio finlandese tralasciando produzioni minori come Death Rally (primo gioco Remedy uscito nel 1996) e Agents of Storm, che non rappresentano l'attuale filosofia della compagnia.