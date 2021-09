Remedy ha annunciato Alan Wake Remastered, uscito originariamente nel 2010 su Xbox 360, le avventure dello scrittore Alan Wake torneranno questo autunno su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e per la prima volta in assoluto sulle console della famiglia PlayStation di vecchia e nuova generazione.



Lo studio finlandese non si è sbilanciato riguardo le novità di questa riedizione, parlando genericamente di un comparto tecnico migliorato (a partire dai modelli poligonali) e facendo intuire anche l'aggiunta dei due DLC The Signal e The Writer che espandono la storia.



Ti chiediamo: comprerai Alan Wake Remastered? Sei interessato alla riedizione del gioco Remedy?