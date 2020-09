Amazon Luna: sei interessato al nuovo servizio di giochi in streaming?

Amazon ha annunciato Luna, piattaforma di Cloud Gaming che da ottobre permetterà (per il momento solo negli Stati Uniti) di avere accesso ad un catalogo di oltre 100 giochi al prezzo di 5,99 dollari al mese. Tra i titoli inclusi troviamo Control, Resident Evil 7 Biohazard, GRID, Panzer Dragoon Remake, A Plague Tale Innocence, The Surge 2 e Brothers A Tale of Two Sons, senza dimenticare il canale Ubisoft (richiede abbonamento aggiuntivo) con Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 e Immortals Fenyx Rising.



Luna permetterà di giocare con risoluzioni fino a 4K e framerate variabile su dispositivi come PC, Mac, iPhone, iPad e FireTV, utilizzando il controller dedicato, un qualsiasi joypad Bluetooth o la classica accoppiata mouse + tastiera. Ti chiediamo: sei interessato ad Amazon Luna oppure no?