Annunciati quattro nuovi DLC di Final Fantasy XV: cosa ne pensi?

A sorpresa, durante il PAX East di Boston, Square-Enix ha annunciato l'arrivo di quattro nuovi DLC per Final Fantasy XV, ovvero Episode I Ardyn, Episode II Lunafreya, Episode III Noctis e Episode Side Story Aranea, oltre a un mod tool, un level editor per la versione PC e nuovi contenuti per l'espansione multiplayer Comrades. I nuovi contenuti saranno racchiusi sotto l'arco narrativo The Dawn Of The Future con l'obiettivo di condurre ad un finale alternativo e alla conseguente realizzazione di "un futuro a lungo sognato".



Square-Enix ribadisce dunque la volontà di supportare ed arricchire l'universo espanso di Final Fantasy 15 con contenuti aggiuntivi. Cosa ne pensi dei nuovi DLC? Acquisterai le nuove espansioni?