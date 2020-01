Aspettando Dragon Ball Z Kakarot: qual è il tuo gioco preferito di DB?

Dragon Ball Z Kakarot sta per arrivare, in attesa di mettere le mani sul nuovo gioco dedicato alla serie di Akira Toriyama vogliamo decretare il gioco di DB preferito dalla community di Everyeye.it, per questo abbiamo selezionato i migliori 20 titoli di Dragon Ball e Dragon Ball Z usciti dalla metà degli anni '90 ad oggi.



Da Dragon Ball GT Final Bout a Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2, passando per Dragon Ball Origins, Super Dragon Ball Heroes World Mission, Dragon Ball FighterZ, Dragon Ball Xenoverse 2, Dragon Ball Raging Blast, Dragon Ball Z Supersonic Warriors 2 e Dragon Ball Z Battle of Z solamente per citarne alcuni.



E' arrivato il momento di votare il tuo gioco preferito di Dragon Ball: a te la parola!