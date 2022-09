Assassin's Creed: quale dei nuovi giochi ti interessa di più?

Tanti gli annunci sui nuovi giochi di Assassin's Creed all'Ubisoft Forward, la compagnia ha utilizzato il suo showcase per svelare il futuro di Assassin's Creed in occasione del quindicesimo anniversario della saga. E dunque ecco i reveal di Assassin's Creed Mirage, maggiori dettagli su Assassin's Creed Infinity e poi gli annunci di Codename Jade, Hexe e Red, tre progetti futuri molto interessanti.



Se Codename Hexe viene descritto come l'Assassin's Creed più dark e oscuro di sempre, Codename Red ci porterà finalmente nel Giappone feudale mentre Jade è un gioco AAA Open World per mobile ambientato nell'Antica Cina. Quale di questi giochi ti interessa maggiormente? A te la parola!