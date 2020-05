Assassin's Creed Valhalla: ti è piaciuto il trailer di debutto?

Il 30 aprile Ubisoft ha annunciato Assassin's Creed Valhalla con uno spettacolare trailer in CGI che svela l'ambientazione nordica del gioco e permette di dare uno sguardo al protagonista e ad altri aspetti della mastodontica produzione targata Ubisoft Montreal. Un video che ha lasciato molti a bocca aperta per l'altissima qualità del lavoro, tanto che non sono mancati paragoni con la serie TV Vikings, uno degli show televisivi più acclamati degli ultimi anni.



La prossima settimana verrà mostrato il gameplay di Assassin's Creed Valhalla, nell'attesa ti chiediamo, ti è piaciuto il trailer di debutto, oppure avresti preferito un video di altro tipo per introdurre il nuovo gioco della serie? A te la parola!