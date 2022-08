Aumenta il prezzo di PS5: comprerai lo stesso la console oppure no?

Ha destato non poco scalpore la notizia dell'aumento di prezzo di PlayStation 5: a partire da oggi, PS5 e PS5 Digital costano di più anche in Italia, il modello standard con lettore Blu-Ray passa da 499.99 euro a 549.99 euro mentre PS5 Digital Edition passa da 399.99 euro a 449.99, in entrambi i casi un aumento pari a 50 euro sul precedente prezzo di listino.



Sony fa sapere di aver preso questa decisione dopo aver valutato attentamente le attuali condizioni economiche e di mercato, uno scenario non troppo roseo a livello economico che ha costretto la compagnia a ritoccare verso l'alto il prezzo della sua console.



Dopo l'aumento di prezzo sei ancora interessato a comprare PlayStation 5 oppure no?