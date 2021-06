Battlefield 2042: ti è piaciuto il primo trailer?

Electronic Arts e DICE hanno annunciato Battlefield 2042, nuovo episodio della celebre serie shooter in uscita il prossimo autunno su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e PlayStation 5. Con Battlefield 2042 lo studio svedese vuole riportare la serie ai piani alti dell'industria dopo la discreta (ma non eccezionale) accoglienza riservata a Battlefield V.



Si torna sul campo di battaglia con un gioco che proporrà varie esperienze incentrate sul multiplayer mentre la campagna non sarà presente, come confermato dal team di sviluppo. DICE sta lavorando non solo sul gameplay ma anche sul comparto tecnico, come da tradizione per la serie, questa volta chiamata a misurarsi con le potenzialità delle console di nuova generazione.



Ti chiediamo: ti è piaciuto il trailer di debutto di Battlefield 2042 oppure no? A te la parola!