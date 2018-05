Battlefield 5 sarà svelato domani: cosa ti aspetti dal nuovo sparatutto Electronic Arts?

Nelle scorse ore DICE ha pubblicato il primo teaser trailer (della durata di pochi secondi) che anticipa la presentazione ufficiale di Battlefield 5, prevista per mercoledì 23 maggio alle 22:00, ora italiana. In questi mesi si sono susseguiti numerosi rumor sullo sparatutto targato Electronic Arts: secondo alcuni insider il nuovo gioco della saga sarà ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e includerà, tra le altre cose, anche una modalità Battle Royale, che potrebbe però essere disponibile dopo il lancio.



Confermato anche il ritorno delle Storie di Guerra già viste in Battlefield 1, mentre secondo altre voci di corridoio Battlefield V sarebbe un nome in codice per nascondere in realtà Battlefield Bad Company 3. Manca poco al reveal e tra poche ore ne sapremo di più, nell'attesa ti chiediamo: cosa ti aspetti da Battlefield 5?