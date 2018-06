Bethesda E3 2018: qual è stato il miglior annuncio della conferenza?

Dopo il turno di Electronic Arts e Microsoft, anche Bethesda è salita sul palcoscenico di Los Angeles per annunciare le sue novità in arrivo nei prossimi mesi. È stata una nottata ricca di conferme e sorprese, occasione in cui abbiamo dato uno sguardo più approfondito al gameplay di RAGE 2 e alle meccaniche di Fallout 76.



Rivelata anche l'esistenza di DOOM Eternal e di due nuovi spin-off standalone per Wolfenstein, fino ad arrivare alle rivelazioni finali dello show: l'annuncio di Starfield, nuova IP a tema spaziale già vociferata da diversi mesi, e infine il teaser trailer di The Elder Scrolls VI, sesto capitolo della celebre serie GDR con lo sguardo rivolto alla next-gen.



Secondo te qual è stato il miglior annuncio della conferenza Bethesda E3 2018?