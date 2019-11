BlizzCon 2019: qual è stato il miglior annuncio della conferenza?

Il primo novembre è stato un giorno decisamente importante per i fan di Blizzard e non solo: la compagnia ha dato il via alla BlizzCon 2019 con una conferenza esplosiva che si aperta con il lunghissimo trailer di Diablo 4, per poi proseguire con un video gameplay dello stesso e gli annunci di World of Warcraft Shadowlands, Hearthstone La Discesa dei Draghi e Overwatch 2.



Una serie di novità di assoluto rilievo che testimonia l'impegno di Blizzard nello sviluppo di grandi giochi AAA e nella produzione di espansioni e aggiornamenti continui per i suoi franchise di punta. Ti chiediamo: qual è stato il miglior annuncio della BlizzCon 2019? A te la parola!