Borderlands 3, Splinter Cell, The Elder Scrolls 6: quale di questi giochi vorresti vedere annunciato all'E3?

Nelle scorse ore, Walmart Canada ha inserito in listino numerosi giochi non ancora annunciati, tra cui Just Cause 4, Gears of War 5, Borderlands 3, RAGE 2, LEGO DC Villains e un nuovo Assassin's Creed, oltre a WWE 2K19 e NBA 2K19, a cui si aggiungono i rumor sul merchandising di The Elder Scrolls VI, apparentemente già in fase di produzione. Quale dei giochi "leakati" da Walmart vorresti vedere annunciato all'E3 2018?



Nota Bene: abbiamo selezionato dall'elenco i titoli non ancora confermati ufficialmente, rimuovendo prodotti già noti come The Last of Us 2, Final Fantasy VII Remake, Dragon Quest Builders 2, The Division 2, Metroid Prime 4 e Super Smash Bros.