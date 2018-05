Call of Duty Black Ops 4 o Battlefield 5: quale dei due nuovi sparatutto ti ha colpito di più?

Activision ed Electronic Arts hanno finalmente tolto i veli a due dei prodotti di punta della prossima stagione videoludica, ovvero Call of Duty Black Ops 4 e Battlefield V, entrambi in arrivo a ottobre.



Call of Duty Black Ops 4 mantiene l'ambientazione futuristica tipica della serie ma introduce numerose novità come la modalità Battle Royale Blackout e tre campagne Zombie, mentre non sarà presente la campagna single player. Battlefield 5 di contro presenterà una ambientazione storica (Seconda Guerra Mondiale), il ritorno delle Storie di Guerra e tante modalità multiplayer per tutti i gusti. Comune per entrambi i titoli invece la scelta di rimuovere Season Pass e Premium Pass a vantaggio di aggiornamenti e contenuti gratuiti pubblicati a cadenza regolare.



Battlefield V o Call of Duty Black Ops 4, quale dei due sparatutto ti ha colpito maggiormente in base a quanto visto fino ad oggi?