Call of Duty Black Ops 4: Multiplayer, Battle Royale o Zombie, quale modalità preferisci?

Call of Duty è tornato con Black Ops 4, titolo che si presenta rivoluzionario per la saga: per la prima volta un gioco della serie non include la campagna single player, scelta presa da Treyarch per concentrarsi sul comparto multiplayer e sulla grande novità di quest'anno, la modalità Battle Royale Blackout, senza dimenticare Zombie, con tre campagne tematiche di grande impatto.



Quest'ultima ha riscosso und discreto successo, registrando numeri importanti su Twitch e ricevendo in generale buoni feedback da parte della community, a testimonianza della buona intuizione avuta da publisher e sviluppatori. Multiplayer, Battle Royale, Zombie: quale modalità di COD Black Ops 4 preferisci?