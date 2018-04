Call of Duty Black Ops 4 potrebbe non avere la campagna: cosa ne pensi?

Un rumor diffuso da Polygon nella notte vorrebbe Call of Duty Black Ops IV privo di una campagna single player/co-op. Secondo la testata, Treyarch e Activision avrebbero deciso di non inserire una modalità storia per lasciare spazio alle modalità multiplayer competitive e cooperative, tra cui apparentemente una nuova modalità Battle Royale stile Fortnite e PUBG.



Activision non ha voluto commentare il rumor, limitandosi a dichiarare che il 17 maggio svelerà tutti i dettagli su Call of Duty Black Ops IIII. E tu, cosa ne pensi dell'eventuale assenza della campagna?