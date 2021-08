Call of Duty Vanguard: l'Alpha Multiplayer ti ha convinto?

L'ultimo weekend di agosto è stato caratterizzato dall'Alpha Multiplayer di Call of Duty Vanguard, Activision ha permesso ai giocatori PlayStation di provare in anteprima la modalità multigiocatore Collina dei Campioni, mettendo a disposizione il client Alpha su PS4 e PS5.



Chiaramente si tratta di un piccolo assaggio dell'esperienza completa di COD Vanguard, un gustoso antipasto in attesa della Beta (in arrivo presumibilmente a settembre) e della portata principale in uscita il 5 novembre su PC e tutte le console (ad eccezione di Nintendo Switch).



Ti chiediamo: ti è piaciuta l'Alpha di Call of Duty Vanguard? Quanto provato ti ha soddisfatto oppure no?