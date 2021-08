Call of Duty Vanguard: il teaser ti ha incuriosito?

Activision ha confermato l'esistenza di Call of Duty Vanguard pubblicando un teaser che anticipa il reveal ufficiale del gioco che avverrà il 19 agosto alle 19:30 (ora italiana) come parte di uno speciale evento in Call of Duty Warzone.



Call of Duty Vanguard è sviluppato da Sledgehammer Games e sarà ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, a parte questo però non ci sono molti dettagli dal momento che il primo teaser è piuttosto criptico e sembra voler svelare davvero poco (per non dire nulla) sull'esatta natura del progetto.



Non ci resta che attendere il 19 agosto per saperne di più, nel frattempo ti chiediamo: il teaser di Call of Duty Vanguard ha catturato la tua attenzione oppure no? A te la parola!