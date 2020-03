Call of Duty Warzone gratis: hai scaricato il Battle Royale Activision?

Call of Duty Warzone è gratis su PlayStation 4, Xbox One e PC, come rumoreggiato Activision ha lanciato il suo Battle Royale il 10 marzo, disponibile come gioco free to play standalone e non come "semplice" aggiornamento di Call of Duty Modern Warfare.



Warzone permette fino a 150 giocatori di sfidarsi in una frenetica Battaglia Reale mettendo a disposizione numerosi veicoli, armi e modalità di gioco, con tanto di supporto Cross Play e Battle Pass in stile Fortnite e Apex Legends.



Ti chiediamo: hai già scaricato Call of Duty Warzone? Quali sono le tue impressioni sul progetto?