COD Black Ops 4 e Battlefield V potrebbero includere una modalità Battle Royale: cosa ne pensi?

Secondo rumor emersi la scorsa settimana Call of Duty Black Ops 4 e il nuovo Battlefield (nome provvisorio, Battlefield V) includeranno una modalità Battle Royale, nel primo caso aggiunta in sostituzione della campagna single player, secondo alcuni insider totalmente assente in Black Ops 4.



Activision ed Electronic Arts sembrano interessate a lanciarsi nel genere dei Battle Royale sfruttando i loro franchise di punta, da qui la presunta aggiunta di questa modalità nei nuovi COD e Battlefield. In attesa di saperne di più e di ottenere eventuali conferme o smentite, ti chiediamo, cosa ne pensi del possibile arrivo della modalità Battle Royale in Battlefield V e Call of Duty Black Ops 4?