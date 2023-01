Comprerai il nuovo DualSense Edge per PS5?

Il nuovo controller per PS5 sta per arrivare nei negozi, noi di Everyeye.it vi abbiamo proposto l'unboxing del DualSense Edge e presto anche le prime impressioni scritte e in video, nel frattempo però vogliamo sapere se il nuovo joypad di PlayStation ha attirato la vostra attenzione.

Mancano 20 ore, 3 minuti alla chiusura

A fronte di un prezzo non certo contenuto (239.99 euro) il DualSense Edge si presenta come un controller "PRO" dedicato a coloro che cercano performance di alto livello, in maniera simile a tanti celebrati controller di aziende come Razer o Scuf, che da anni presentano soluzioni per pro player o in generale per chi ha bisogno di un controller maggiormente performante rispetto al joypad standard.



Comandi personalizzabili, levette intercambiabili, tasti rimappabili, sono tanti i pregi del DualSense Edge per chi cerca una soluzione superiore al DualSense classico. E tu, cosa farai? Comprerai il nuovo controller oppure no?