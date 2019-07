Comprerai Nintendo Switch Lite?

Con una mossa a sorpresa, Nintendo ha ufficializzato Switch Lite, versione "Mini" della console in arrivo il 20 settembre in tre colori: turchese, grigio e giallo. A differenza del modello standard, questa variante presenterà controlli integrati nella scocca, perdendo la possibilità del collegamento alla TV e permettendo dunque di giocare esclusivamente in modalità portatile.



Nintendo Switch Lite godrà inoltre di una batteria con autonomia leggermente migliorata e di un display touch più piccolo (5.5 pollici) che dovrebbe comunque garantire una qualità visiva di alto livello aumentando la densità di pixel a parità di risoluzione. Il prezzo? 199 dollari (più le tasse) in Nord America, non ancora confermato in Europa ma apparentemente fissato a 219,99 euro.



E tu, cosa ne pensi? Comprerai Nintendo Switch Mini oppure non sei interessato alla nuova console della casa di Kyoto?