Comprerai PlayStation 5 PRO o non ti interessa?

La console presenterà un lettore ottico modulare come quello che equipaggia PS5 Slim, l'SSD avrà la capienza di 1TB mentre non ci sono anticipazioni su design e prezzo finale. Una console sulla carta sicuramente interessante, anche se le specifiche in questione potrebbero essere ancora da finalizzare, seppur vicine alla realtà.



E tu, cosa ne pensi? Comprerai la nuova PlayStation 5 PRO oppure no?