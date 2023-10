Comprerai la nuova PlayStation 5 Slim appena annunciata?

Mancano 1 giorno, 4 ore, 22 minuti alla chiusura

Le specifiche tecniche non cambiano e restano le stesse del modello attuale, così come la compatibilità con i giochi e con quasi tutti gli accessori, ad eccezione dello stand verticale che dovrà essere riacquistato, e delle cover laterali, le quali non si adattano al nuovo design.



La nuova PS5 esce a novembre negli USA e in seguito in Europa. I prezzi? 449.99 euro per PS5 Digital Edition e 549.99 euro per la versione Standard Edition. La comprerai? Sei interessato? A te la parola!