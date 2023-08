Comprerai PlayStation Portal per giocare in Remote Play con PS5?

Sony ha annunciato che PlayStation Portal (ex PlayStation Project Q) uscirà entro fine anno al prezzo di 219.99 euro , come parte di una strategia di ampliamento dell'hardware PlayStation e che vedrà anche l'arrivo di nuovi accessori come le cuffie Pulse Elite e gli auricolari in-ear Pulse Explore.

Mancano 1 giorno, 16 minuti alla chiusura

PlayStation Portal non è una PS5 portatile ma un dispositivo che permette di giocare in Remote Play con i giochi PlayStation 5, in mobilità pur con la necessità di essere connessi alla stessa rete. PlayStation Portal presenta gli stessi pulsanti del DualSense e monta uno schermo LCD touch screen da 8 pollici con risoluzione massima 1080p 60 Hz, mentre lo streaming in 2K o 4K non è supportato.



Ti chiediamo: sei interessato a PlayStation Portal? Comprerai questo nuovo device della famiglia PlayStation oppure no?