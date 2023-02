Comprerai PlayStation VR2, il nuovo visore di Sony per PS5?

PlayStation VR2 sta per arrivare , il visore di Sony inaugura la nuova era della Realtà Virtuale su PlayStation 5, presentandosi come una naturale evoluzione dl primo modello di PS VR, uscito nel 2016. La compagnia giapponese propone un visore dalle ottime caratteristiche tecniche (come confermato dalla nostra recensione di PlayStation VR2 ) e con una discreta lineup di lancio, ad un prezzo però non certo accessibile a tutti.

Proprio il prezzo sembra essere l'ostacolo principale alla diffusione di massa di PlayStation VR2, ma c'è da dire che nel corso del tempo il costo di listino potrebbe scendere, rendendo il visore più accessibile al grande pubblico. Sony ha lavorato duramente anche per proporre una discreta lineup di lancio, con giochi come Horizon Call of the Mountain (per approfondire, ecco la recensione di Horizon Call of the Mountain), Star Wars Tales from the Galaxy's Edge, Rez Infinite, Pistol Whip, No Man's Sky, Resident Evil Village VR e Moss & Moss Book 2.



E tu, cosa farai? Comprerai PlayStation VR2 al lancio o preferisci aspettare? Vogliamo sapere la tua opinione a riguardo!