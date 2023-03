Comprerai PS5 PRO, se e quando uscirà, o aspetti PlayStation 6?

La rumor sull'esistenza di PS5 PRO non sembrano lasciare spazio a dubbi riguardo il prossimo arrivo di un modello potenziato di PlayStation 5 , apparentemente previsto per la fine del 2024, secondo il giornalista e insider Tom Henderson. Nessuna conferma da parte di Sony ma le fonti coinvolte sono sicuramente affidabili.

Mancano 21 ore, 21 minuti alla chiusura

PlayStation 5 PRO servirà a rendere più dolce l'attesa per PlayStation 6, la console next-gen del colosso giapponese non arriverà prima del 2027 e 2028, la mid-gen invece verrà lanciata quattro anni dopo il modello originale, uscito a novembre 2020.



Non ci sono ancora dettagli sul prezzo o le presunte caratteristiche tecniche di PS5 PRO, ma ti chiediamo: idealmente sei interessato all'acquisto o preferisci continuare a giocare su PS5 per investire poi su PlayStation 6? A te la parola!