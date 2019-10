Come un fulmine a ciel sereno, Rockstar Games ha annunciato che Red Dead Redemption 2 uscirà su PC a inizio novembre e su Google Stadia al lancio della piattaforma di Big G. Presto la compagnia diffonderà il trailer ufficiale, le prime immagini e svelerà i requisiti minimi e consigliati per far girare il gioco su Windows, nel frattempo però i fan di RDR festeggiano per la lieta notizia.



Red Dead 2 sarà disponibile inizialmente su Rockstar Games Launcher, Epic Games Store e altri marketplace digitali per arrivare poi a dicembre su Steam. Ti chiediamo: comprerai Red Dead Redemption 2 per PC, oppure lo hai già spolpato su console e non sei interessato a questa edizione? A te la parola!