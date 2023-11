Comprerai The Last of Us Parte 2 Remastered per PS5?

I leaker ci avevano avvisato, e alla fine è successo: Naughty Dog ha annunciato The Last of Us Parte 2 Remastered per PS5 , in uscita il 19 gennaio 2024 con tante novità non solo legate al comparto tecnico.

Oltre alle inevitabili migliorie sul fronte grafico, The Last of Us Parte 2 Remastered include anche una modalità Roguelike (denominata No Return), scene eliminate dal gioco originale, il commento degli sviluppatori, pieno supporto per il DualSense e tante altre novità.



The Last of Us Parte 2 Remastered supporta i salvataggi della versione PS4, chi ha già comprato il gioco sulla vecchia console può inoltre effettuare l'upgrade al costo di 10 dollari/9.99 euro. Sei interessato a questa riedizione di TLOU 2, la comprerai? Facci sapere la tua opinione.