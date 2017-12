Comprerei una nuova console per Natale? Se sì, quale?

Si avvicina il Natale, quale periodo migliore per comprare (o farsi regalare) una nuova console? Le offerte dei rivenditori fisici e online invogliano all'acquisto e i numerosi bundle natalizi sono spesso irrinunciabili per chi desidera mettere sotto l'albero una nuova piattaforma da gioco.



Il 2017 ha visto il lancio di Nintendo Switch e Xbox One X, le due console più chiacchierate del momento, tuttavia anche PlayStation 4 Slim e Xbox One S si dimostrano decisamentei interessanti grazie a prezzi sempre più ridotti e una line-up software incredibile.



Comprerai una nuova console per le festività di fine anno? A te la parola!