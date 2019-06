Compreresti Nintendo Switch Mini?

I rumor su Nintendo Switch Mini si fanno sempre più insistenti e mentre vari produttori cinesi presentano custodie, vetri temprati per lo schermo, case e altri accessori, riferimenti ad un nuovo modello di Switch sono comparsi sui siti di rivenditori come GAME Spagna.



Al momento Nintendo non ha annunciato nulla in merito ma sono in tanti a credere che la casa di Kyoto si prepari a lanciare un nuovo modello di Switch con un design più compatto e maggiormente orientato al gioco portatile, così da conquistare nuove fasce di pubblico in vista delle festività di fine anno e sopratutto del lancio di Pokemon Spada e Scudo, combo perfetta per le vendite durante la holiday season. E tu, cosa ne pensi? Saresti interessato a Nintendo Switch Mini?