Su quale console stai giocando God of War Ragnarok: PS4, PS4 PRO o PS5?

Dopo una lunga attesa, God of War Ragnarok è finalmente disponibile su PS4 e PS5, il gioco di Santa Monica Studios raggiunge le due piattaforme di casa Sony presentandosi come una delle esclusive PlayStation più attese del 2022.



Su quale piattaforma stai giocando God of War Ragnarok: PlayStation 4, PS4 PRO o PlayStation 5? Su PlayStation 4 God of War Ragnarok gira molto bene come testimoniato nella nostra analisi tecnica ma è ovviamente su PS5 che si raggiunge il massimo sotto il profilo tecnico, grazie anche ai numerosi preset grafici che permettono di ottimizzare l'esperienza in base alle proprie preferenze.