Su quale console giocherai God of War Ragnarok: PS4 o PS5?

Dopo una lunga (lunghissima) attesa, Sony ha svelato la data di uscita di God of War Ragnarok, il nuovo gioco di Kratos sarà disponibile dal 9 novembre 2022 su PS4 e PS5, confermando così la natura Cross-Gen della produzione, esattamente come accaduto ad altri giochi recenti targati PlayStation Studios come Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7.



God of War Ragnarok sarà giocabile su entrambe le piattaforme Sony, da segnalare però che l'aggiornamento da PS4 a PS5 sarà a pagamento e non ci sarà dunque l'upgrade gratis per passare dall'edizione old-gen a quella next-gen per PlayStation 5. E tu su quale console giocherai God of War Ragnarok: PlayStation 4, PS4 PRO o PlayStation 5?