Console e giochi in offerta: qual è il tuo budget per il Black Friday 2019?

La Settimana del Black Friday è iniziata, in questi giorni i principali rivenditori (fisici e online) stanno tagliando il prezzo di moltissimi prodotti anche per quanto riguarda la categoria Videogiochi e Console. Non è raro imbattersi in sconti sui migliori giochi del momento e su hardware come PS4, PlayStation 4 PRO, Xbox One S e One X, Nintendo Switch e Switch Lite, senza dimenticare le offerte su servizi in abbonamento stile PlayStation Plus o Xbox Game Pass.



Ti chiediamo: qual è il tuo budget per gli acquisti videoludici durante il Black Friday e Cyber Monday? Hai già un obiettivo ben preciso o ti lascerai guidare dalle offerte dei rivenditori? A te la parola!