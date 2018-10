Console Mini: dal Nintendo 64 al Game Boy, quale di queste compreresti assolutamente?

Il fenomeno delle "Console Mini" non accenna a diminuire e dopo il successo di NES Mini, SNES Classic e C64 Mini arriveranno nei prossimi mesi anche Neo Geo Mini, PlayStation Classic e Mega Drive Classic, in una riedizione prodotta direttamente da SEGA. La richiesta per questi prodotti sembra essere ancora altissima e da mesi si mormora anche di versioni micro per Nintendo 64 e Game Boy, sebbene al momento la casa di Kyoto non abbia annunciato nulla in proposito.



Ti chiediamo, quale di queste console compreresti assolutamente in versione Mini? Dal Dreamcast al SEGA Saturn, passando per PlayStation 2, Virtual Boy, PocketStation, Game Boy Advance, PC Engine... a te la parola!