Quale console vorresti comprare entro fine anno?

L'estate sta finendo, le scuole sono iniziate e ci avviciniamo a grandi passi verso l'autunno, la stagione ideale per passare del tempo giocando, le giornate sono più forte, le sere sempre più fresche e dopo cena viene quasi naturale passare qualche ora in compagnia del nostro videogioco preferito.



Ma l'autunno è da sempre (grazie anche alle festività di fine anno) la stagione nella quale si vendono più console in assoluto, per questo ti chiediamo se hai intenzione di comprare una nuova console da qui a Natale, approfittando anche delle offerte dei rivenditori o dei tagli di prezzo ufficiali, come accaduto nel caso di Nintendo Switch proprio questa settimana. Lo spazio commenti è a tua disposizione!