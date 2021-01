Cosa ne pensi dell'annuncio del gioco di Star Wars di Ubisoft?

Come un fulmine a ciel sereno, Lucasfilm Games ha annunciato una collaborazione con Ubisoft e Massive Entertainment (autori di The Division e The Division 2) per sviluppare un gioco Open World di Star Wars. Al momento purtroppo non sappiamo praticamente nulla su questo progetto, se non che si trova ancora nelle primissime fasi della lavorazione, con lo studio svedese che sta assumendo personale per completare il team e iniziare i lavori a pieno regime.



In attesa di saperne di più ti chiediamo, cosa ne pensi di questa partnership? Sei incuriosito dal primo gioco di Star Wars targato Ubisoft e Massive oppure no? A te la parola!