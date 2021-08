Cosa ne pensi delle remaster di GTA 3, Vice City e San Andreas?

Dopo le anticipazioni diffuse da VGC, anche Kotaku conferma: Rockstar Games sta lavorando alle versioni rimasterizzate di GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas, da pubblicare su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Secondo quanto riportato i tre giochi gireranno su Unreal Engine e proporranno "un mix di grafica vecchia e nuova" con l'obiettivo di proporre un gameplay il più possibile fedele ai giochi originali usciti nei primi anni 2000.



Rockstar e Take-Two non hanno confermato nulla ma sappiamo che il publisher americano ha almeno tre remaster/remake in fase di sviluppo e uno di questi potrebbe essere proprio GTA Trilogy Collection. Ti chiediamo: rigiocheresti a GTA 3, Vice City e San Andreas in versione rimasterizzata oppure no? A te la parola!