Secondo quanto dichiarato da alcuni insider come Emily Rogers e John Harker, il primo Nintendo Direct del 2018 non sarebbe troppo lontano: la trasmissione dovrebbe andare in onda giovedì 11 gennaio, a un anno esatto dall'evento di presentazione di Switch.



Sebbene non ci siano ancora conferme in merito, i rumor sul Direct non mancano: poco prima della fine dell'anno Amazon.com ha inserito in listino 18 nuovi giochi per Switch, inoltre si parla del primo video gameplay di Metroid Prime 4 pronto per essere mostrato e di un nuovo Zelda per 3DS, apparentemente una versione reimmaginata di The Legend of Zelda Link Awakening, uscito nel 1993 su Game Boy.



Al momento si tratta solamente si speculazioni, in attesa di conferme o smentite, ti chiediamo, cosa ti aspetti dal primo Nintendo Direct del 2018?