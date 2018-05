Cosa ti aspetti dal terzo trailer di Red Dead Redemption 2?

A sorpresa, Rockstar Games ha annunciato che mercoledì 2 maggio alle 17:00 pubblicherà il terzo trailer di Red Dead Redemption 2, uno dei giochi più attesi del 2018. Al momento non ci sono dettagli sui contenuti del video, il quale potrebbe essere incentrato sui personaggi, sulla trama o magari sul gameplay, permettendo di vedere in azione il gioco per la prima volta in assoluto.



Allo stato attuale si tratta di semplici ipotesi e speculazioni, in attesa della pubblicazione del filmato ti chiediamo: cosa ti aspetti dal nuovo trailer di Red Dead Redemption 2?