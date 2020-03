Nelle scorse ore Microsoft ha svelato nel dettaglio le specifiche tecniche di Xbox Series X svelando anche nuovi dettagli sul supporto per il Ray Tracing e sull'unità SSD espandibile. I primi giudizi degli esperti (tra cui i tecnici di Digital Foundry) sono concordi nell'affermare come la casa di Redmond abbia creato una console estremamente potente e versatile, anche per quanto riguarda il lato software grazie alle nuove funzionalità Quick Resume e Smart Delivery.



Xbox Series X uscirà a fine anno giusto in tempo per la stagione natalizia, ad oggi però il prezzo non è stato confermato, gli analisti hanno però ipotizzato un prezzo minimo di partenza pari di 399 euro, cifra ritenuta comunque improbabile da molti, considerando l'ottima dotazione tecnologica della piattaforma. Secondo te, quanto costerà Xbox Series X?