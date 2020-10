Da Crash 4 a FIFA 21: qual è il videogioco più atteso di ottobre 2020?

Ottobre è da sempre un mese importantissimo per il mercato dei videogiochi, proprio a ottobre i grandi publisher iniziano a sparare le proprie cartucce in vista della stagione natalizia, quest'anno "graziata" dall'arrivo di Xbox Series X/S e PlayStation 5.



In attesa di fare il punto della situazione sulle uscite next-gen, nei prossimi trenta giorni gli scaffali dei negozi vedranno il debutto di giochi come FIFA 21, Mario Kart Live Home Circuit, Watch Dogs Legion e Pikmin 3 Deluxe, oltre a Crash Bandicoot 4 It's About Time e Star Wars Squadrons, questi ultimi due già disponibili.



Ti chiediamo: qual è il videogioco più atteso di ottobre 2020? A te la parola!