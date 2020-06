Crash Bandicoot 4 annunciato: cosa ne pensi, ti piace?

Activision ha annunciato Crash Bandicoot 4 It's About Time con un trailer che portato i giocatori indietro nel tempo alla fine degli anni '90 grazie ad atmosfere che ricordano molto da vicino quelle della serie Naughty Dog uscita tra il 1996 e il 1998 sulla prima PlayStation. Crash Bandicoot 4 adotta una formula che riprende come detto quella della trilogia originale, presentando tutti gli elementi tipici della saga, tra cui il ritorno di Coco, l'altrettanto celebre sorellina di Crash.



Un platform 3D vecchia scuola in piena regola, genere ormai quasi del tutto scomparso dai nostri schermi ma che si appresta a fare il suo ritorno in grande stile alla fine dell'anno, quando Crash Bandicoot 4 It's About Time arriverà su PlayStation 4 e Xbox One: cosa ne pensi del nuovo Crash? Ti è piaciuto? A te la parola!