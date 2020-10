Crash Bandicoot 4: cosa ne pensi del nuovo gioco di Crash?

Uno dei titoli più attesi della stagione autunnale è finalmente uscito, parliamo naturalmente di Crash Bandicoot 4 It's About Time, vero sequel di Crash Bandicoot 3 Warped, datato 1998. Un platform vecchia scuola in piena regola pieno di segreti, collezionabili, livelli da superare e ovviamente gli immancabili boss e mini boss.



Crash Bandicoot 4 si presenta come il vero erede della prima trilogia di Crash targata Naughty Dog, che tanto successo ha riscosso sulla prima PlayStation negli anni '90. Cosa ne pensi di questo ritorno? Sei soddisfatto di It's About Time? A te la parola!