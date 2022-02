Cyberpunk 2077: approfitterai della nuova patch per rigiocarlo?

CD Projekt RED ha pubblicato la tanto attesa patch 1.5 di Cyberpunk 2077, questo aggiornamento ottimizza il gioco per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, oltre a introdurre migliorie e correzioni su tutte le piattaforme, tra cui PC e Google Stadia.



Con la patch 1.5, Cyberpunk 2077 è finalmente ottimizzato per PlayStation 5 e Xbox Series X/S e questo sta spingendo molti giocatori a mettere in cantiere una seconda run se non ad iniziare il gioco per la prima volta in assoluto. E tu, cosa farai, ti ritufferai nel mondo di Cyberpunk oppure no?