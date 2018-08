Cyberpunk 2077: cosa ne pensi del primo video gameplay?

A sorpresa, nella giornata di ieri CD Projekt RED ha mostrato per la prima volta al pubblico il gameplay di Cyberpunk 2077, trasmettendo su Twitch la demo presentata in origine all'E3 a porte chiuse. Ben 50 minuti tratti dal nuovo gioco degli autori di The Witcher, che ha letteralmente diviso la community tra coloro che sono rimasti a bocca aperta e chi invece nutre ancora qualche dubbio, nonostante lo studio abbia più volte ribadito che quanto visto è soggetto a enormi cambiamenti.



Adesso lasciamo a te la parola: cosa ne pensi del primo video gameplay di Cyberpunk 2077? Ti ha impressionato o al contrario sei rimasto indifferente al fascino del gioco?