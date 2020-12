Cyberpunk 2077: su quale piattaforma lo giocherai?

Cyberpunk 2077 è disponibile dal 10 dicembre su una moltitudine di piattaforme: PS4, Xbox One, PC Windows, Google Stadia e compatibile sin dal day one con PlayStation 5 e Xbox Series X/S, senza dimenticare la versione per GeForce NOW. In queste ore molti di voi staranno ricevendo la loro copia ordinata online o stanno già scaricando il gioco in attesa di poter iniziare a provare con mano la nuova avventura degli autori di The Witcher.



Da ricordare anche la promozione attiva su Google Store: acquistando Cyberpunk 2077 per Stadia in regalo Stadia Premiere Edition, pacchetto che include un Controller Stadia e Chromecast Ultra, per un valore totale di 100 euro, gratis e tuo per sempre, senza limitazioni.



Su quale piattaforma giocherai Cyberpunk 2077?