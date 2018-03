Da Battletoads a Sea of Thieves: qual è il tuo gioco Rare preferito?

Sin dalla metà degli anni '80, Rare si è sempre distinta per produzioni particolarmente originali, spesso in grado di lasciare una traccia indelebile nella storia dei videogiochi, come nel caso di Donkey Kong Country, Perfect Dark, GoldenEye 007 e Banjo-Kazooie, solamente per citare alcuni dei titoli più famosi dello studio inglese.



Dopo qualche anno passato a gestire progetti minori (Kinect Sports) e raccolte (Rare Replay) il team è finalmente tornato sui nostri schermi con una nuova IP, Sea of Thieves. Abbiamo quindi deciso di fare un salto nel passato per chiederti qual è il tuo gioco Rare preferito tra quelli elencati qui sotto?